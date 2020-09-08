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22:44 08.09.2020

Израиль и ОАЭ подпишут соглашение о нормализации отношений 15 сентября в Белом доме – СМИ

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Израиль и ОАЭ подпишут соглашение о нормализации отношений 15 сентября в Белом доме – СМИ

Официальное подписание соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ состоится 15 сентября в Вашингтоне, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Белый дом.

"Ожидается, что церемонию (подписания соглашения - ИФ) посетят премьер-министр (Израиля) Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел (ОАЭ) и брат кронпринца Абдулла Бин Зайд аль Нахайян", - говорится в сообщении.

ОАЭ стала одной из немногих арабских стран - после Египта и Иордании, согласившихся на мир с Израилем. Об этом стало известно в начале августа, однако официальное соглашение о нормализации отношений тогда не было подписано.

Теги: #соглашение #сша #оаэ #израиль
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