В Испании зарегистрировали почти 9 тыс. новых случаев COVID-19

Минздрав Испании во вторник сообщил о 8,9 тыс. новых случаях заражения коронавирусом в стране, сообщает агентство ЭФЭ.

При этом 3,1 тыс. из этих случаев выявили за последние 24 часа. Днем ранее в Испании диагностировали 2,4 тыс. новых случаев.

Согласно обнародованным во вторник данным, около трети случаев приходится на Мадрид, за ним следует - Страна Басков и Андалусия.

За время пандемии в Испании зафиксировано более 530 тыс. случаев COVID-19, около 30 тыс. человек скончались впоследствии заражения инфекцией.

Ранее в сентябре министр здравоохранения страны Сальвадор Илья заявил, что нынешнюю ситуацию с коронавирусом в Испании не следует сравнивать с пиком пандемии в марте, возвращать общенациональный режим изоляции нецелесообразно.