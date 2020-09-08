Израиль направит в Украину своих полицейских для оказания помощи украинским коллегам во время празднования Рош ха-Шана в Умани

Израиль направит в Украину своих полицейских для оказания помощи украинским коллегам во время празднования Рош-ха-Шана в Умани, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Вчера обсудили вопросы взаимодействия центральной и местной власти во время празднования Рош ха-Шана в Умани, а сегодня правительство Израиля подтвердило МИД Украины готовность направления 6 представителей израильской полиции для оказания помощи украинским коллегам в местах пребывания граждан государства Израиль в Умани в ответ на запрос Национальной полиции Украины", - написал Енин на своей официальной странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.