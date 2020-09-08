Полиция Киева устанавливает обстоятельства избиения Балуха, начато уголовное производство по статье "разбой"

В полиции Киева заявляют, что создали следственную группу из опытных и высококвалифицированных работников, которые устанавливают все обстоятельства избиения в ночь на вторник бывшего политического заключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха, начато уголовное производство по статье "разбой".

"Сегодня, около 12 часов, в столичную полицию поступила информация от врача о госпитализации с телесными повреждениями киевлянина, 1971 года рождения. Установлено, что потерпевшим является Владимир Балух. Для выяснения всех обстоятельств происшествия по вызову выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как рассказали в ведомстве, предварительно установлено: пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из "Гидропарк". Кроме этого, у мужчины обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты. Сейчас 49-летний пострадавший находится в лечебном учреждении, где ему оказывается помощь.

"Создана следственная группа из наиболее опытных и высококвалифицированных работников полиции, которые устанавливают все обстоятельства правонарушения. Правоохранители отрабатывают место совершения преступления, устанавливают свидетелей и очевидцев этого события. Кроме этого, полицейские находятся в лечебном учреждении, чтобы пообщаться с потерпевшим, как только получат разрешение врачей, по обстоятельствам совершения правонарушения", - рассказали в столичном главке полиции.

Материалы зарегистрированы в Днепровском управлении столичной полиции.

Позже пресс-служба полиции Киева на сообщила, что собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

В свою очередь прокуратура Киева на странице в Фейсбуке проинформировала, что взяла на контроль ход расследования факта нанесения телесных повреждений Балуху.

"В ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили место, где пострадавший находился накануне, и лиц, с которыми он общался. С указанными свидетелями проводятся следственные действия. Также обнаружена сумка с личными вещами потерпевшего. Досудебное следствие продолжается. ", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, об избиении Балуха ранее во вторник сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. "Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются", - написал Сенцов в соцсети Facebook во вторник.

"Володя в сознании. Сломана рука и ключица. Угрозы жизни нет", - добавил он позже.

Владимир Балух - крымский фермер, был приговорен по решению подконтрольного России Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Он был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч.1 ст.222 и ч.1 ст.222.1) и ч.2 ст.321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Был освобожден в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией 7 сентября 2019 года.