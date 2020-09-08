Колесникова при пересечении границы порвала свой паспорт - пресс-секретарь Координационного совета оппозиции Беларуси

Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова при пересечении границы Беларуси с Украиной порвала свой паспорт, сообщил пресс-секретарь Координационного совета оппозиции Беларуси Антон Родненков.

"И в этот момент появилась Мария Колесникова. Ее вели, это было достаточно шумно, то есть было слышно, что ее ведут силой, что она сопротивляется, ее насильно затолкали на заднее сиденье... Она кричала, что никуда не поедет. Как только она оказалась в машине и увидела впереди свой паспорт, она сразу же взяла свой паспорт и порвала его на много мелких кусочков. Эти кусочки она взяла и пожмакала (скомкала – ИФ-У) и выкинула в окно неизвестным молодым людям, которые окружали машину", - сказал он на пресс-брифинге в Киеве во вторник.