Ассоциация юристов Украины призывает Зеленского и профильный комитет Рады разблокировать судебную реформу

Ассоциация юристов Украины (АЮУ) призывает срочно разблокировать и завершить судебную реформу, чтобы избежать кризиса в судебной системе.

"Заблокированные процедура отбора судей и конкурс в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности вследствие прекращения полномочий членов ВККСУ, нехватка судейских кадров, проблемы с материально-техническим обеспечением судов, попытки властей ограничить судейское вознаграждение и вмешиваться в деятельность судей, а также последние события, в том числе, отдельные решения самих судов свидетельствуют о комплексной и глубоком кризисе в системе правосудия", - говорится в обращении ассоциации к президенту Украины и комитету Верховной Рады по вопросам правовой политики.

При этом для выхода судебной системы из кризисного состояния юристы в обращении предлагают возобновить работу и полностью обновить состав Комиссии по вопросам правовой реформы в новом формате с широким приобщением юридического сообщества, учесть опыт эффективности конкурсных процедур на примере Верховного суда.

Кроме того, АЮУ предлагает подготовить комплексный законопроект, который обеспечит прозрачный и оперативный подбор судей, высокий уровень добропорядочности судей, членов ВСП и ВККСУ, даст гарантии независимости и безопасности судей, невмешательства в осуществление правосудия со стороны государства и третьих лиц. Кроме того, законопроект должен обеспечить полноценное внедрение электронного судопроизводства, эффективный и сбалансированный общественный контроль процесса отбора судей, а также эффективность дисциплинарных процедур, высокий уровень профессионализма и этики судейского корпуса.

В АЮУ готовы присоединиться к безотлагательной наработке соответствующих законодательных изменений.