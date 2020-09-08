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19:03 08.09.2020

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе во вторник не нарушали – сводка ООС

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Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе во вторник не нарушали – сводка ООС

С начала текущих суток полный и всеобъемлющий режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил не нарушался, по всей линии фронта наблюдалась тишина, сообщает пресс-центр ООС.

"Следуя договоренностям, которые вступили в действие 27 июля, наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению". – говорится в сводке по состоянию на 18.30 вторника, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируемой украинским воинами.

"К сожалению, во время проведения инженерных работ в тылу наших позиций получили боевое травмирование от взрыва мины ПМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сводке.

Военнослужащие ВСУ совместно с представителями ГСЧС и другими подразделениями Объединенных сил продолжают ликвидировать пожар на Донбассе. Сейчас продолжается тушение локализованных очагов пожара вблизи Светлодарска, говорится в сводке.

Теги: #оос
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