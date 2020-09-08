Спасатели потушили пожар в деревянной церкви в Лимане Донецкой области - ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар в Свято-Петропавловской церкви в г.Лиман Донецкой области, который начался во вторник днем, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 16:06 пожар в церкви г.Лиман локализован, в 17:10 – ликвидирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Как сообщалось, 8 сентября в 13:58 в г.Лиман возник пожар в деревянной церкви Петра и Павла (размером 20х30х11 м) на площади 600 кв. м.