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18:06 08.09.2020

Спасатели потушили пожар в деревянной церкви в Лимане Донецкой области - ГСЧС

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Спасатели потушили пожар в деревянной церкви в Лимане Донецкой области - ГСЧС

 Спасатели ликвидировали пожар в Свято-Петропавловской церкви в г.Лиман Донецкой области, который начался во вторник днем, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 16:06 пожар в церкви г.Лиман локализован, в 17:10 – ликвидирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Как сообщалось, 8 сентября в 13:58 в г.Лиман возник пожар в деревянной церкви Петра и Павла (размером 20х30х11 м) на площади 600 кв. м.

Теги: #гсчс #храм #пожар
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