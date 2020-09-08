Балух находится в реанимации – нардеп Геращенко

Избитый в ночь на вторник в Киеве и госпитализированный бывший политический заключенный Кремля, общественный активист Владимир Балухи по состоянию на 16.30 вторника находится в реанимации, утверждает сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Владимир Балух сейчас в реанимации", - написала Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в 16.27 вторника.

Позже она обновила свой пост, рассказав предварительные подробности происшествия.

"По предварительной информации, политзаключенные Кремля собрались вместе, чтобы поздравить друг друга с годовщиной освобождения. Рядом находилась русскоязычная компания. Володя сделал замечание, похоже, эти люди могли потом его отследить .... Такую информацию получила от (нардепа фракции "Евросолидарность", замглавы Меджлиса крымскотатарского народа – ИФ-У) Ахтема Чийгоза", - написала Геращенко.

По ее словам, Балух сейчас в тяжелом состоянии и находится в больнице скорой помощи, куда "скорая" привезла его в полдень.

"Только что закончилась операция, его перевели в реанимацию. У Володи тяжелая черепно-мозговая травма, операция была на голове, состояние тяжелое", - написала нардеп в Фейсбуке.

Как сообщалось, об избиении Балуха ранее во вторник сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. "Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются", - написал Сенцов в соцсети Facebook во вторник.

"Володя в сознании. Сломана рука и ключица. Угрозы жизни нет", - добавил он позже.

Позже в полиции Киева заявили, что создали следственную группу из опытных и высококвалифицированных работников, которые устанавливают все обстоятельства избиения Балуха.

Как рассказали в ведомстве, предварительно установлено: пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из "Гидропарк". Кроме этого, у мужчины обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты. Сейчас 49-летний пострадавший находится в лечебном учреждении, где ему оказывается помощь.

Владимир Балух - крымский фермер, был приговорен по решению подконтрольного России Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Он был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч.1 ст.222 и ч.1 ст.222.1) и ч.2 ст.321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Был освобожден в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией 7 сентября 2019 года.