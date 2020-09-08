Колесникова содержится в погранотряде в Гомельской области - соратники

Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова после задержания содержится в расположении погранотряда в Гомельской области, сообщает штаб экс-претендента на участие в президентских выборах в Беларуси Виктора Бабарико.

"В наш штаб из нескольких анонимных источников поступила информация, что Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде (Войсковая часть 1257. 247768, Гомельская обл., Мозырский район, н.п. Прудок)", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в интересах Колесниковой заключен договор с адвокатом из города Мозырь, который подал в военную часть уведомление о принятии защиты и копию ордера.

Однако, отмечается в сообщении, там "ему также сообщили о том, что Марии Колесниковой в данной военной части нет".

При этом Госпогранкомитет, подтвердивший задержание, также не сообщил, кто задерживал Колесникову и по каким основаниям она задержана.

Соратники также сообщили, что белорусский Хельсинкский комитет направил в рабочую группу ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям сообщение по ситуации с похищением Марии Колесниковой.

"Рабочая группа просит государства провести расследования и уведомить о результатах. Мы надеемся, что поданное сообщение позволит оперативно выяснить судьбу Марии Колесниковой и прекратить практику насильственных исчезновений оппонентов действующей власти", - говорится в сообщении.

Представители оппозиции обратились к белорусским властям с требованием сообщить о месте нахождения Марии Колесниковой, "а в случае ее удержания представителями власти - незамедлительно освободить и в полном объеме обеспечить ее право на защиту и другие процессуальные гарантии, предусмотренные международными договорами республики Беларусь и национальным законодательством".

Утром в понедельник, 7 сентября член президиума Координационного совета Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов перестали выходить на связь. Портал TUT.by со ссылкой на очевидцев сообщил, что "Колесникову утром 7 сентября возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении". Во вторник утром госагентство БелТА сообщило, что Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной. В погранкомитете Беларуси подтвердили информацию о задержании Колесниковой, а также сообщили, что Родненкову и Кравцову удалось покинуть республику и оказаться на территории Украины.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из информированных источников, Колесникова не пересекла границу Украины, так как при попытке ее насильственного вывоза с территории Белоруссии она порвала свой паспорт. "При попытке фактической депортации она порвала паспорт, и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины", - сказал собеседник агентства "Интерфакс-Украина".

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что выезд белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова из страны был "насильственным выдворением".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил позднее во вторник, что "Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы".