В Офисе президента потребовали от Нацполиции оперативно и в полном объеме провести расследование избиения Балуха и проверить все версии

Офис президента Украины крайне обеспокоен информацией о нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха и требует от Национальной полиции быстрого и полного расследования этого преступления.

"Его (Балуха – ИФ-У) жестоко избили ночью – фактически в годовщину его освобождения из плена. Сломаны рука и ключица. По сообщениям врачей, угрозы его жизни нет. Пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что у нападения мог быть политический мотив. Но все версии должны быть тщательно проверены, в частности политическая", - заявила во вторник пресс-служба ОП.

В Офисе президента указали, что уличное насилие в Украине в последние годы достигло угрожающего масштаба. "Преступники почувствовали, что принцип неотвратимости наказания не работает. Ожидаем от правоохранителей более систематической работы для восстановления порядка на улицах и превенции правонарушений", - подчеркнули в ОП.