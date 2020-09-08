События

15:50 08.09.2020

В Лимане Донейкой области горит Свято-Петропавловский храм - ГСЧС

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В Лимане Донейкой области горит Свято-Петропавловский храм - ГСЧС

Спасатели ликвидируют пожар в Свято-Петропавловской церкви в г.Лиман Донецкой области, который начался во вторник.

Как сообщается на странице ГСЧС Украины в Facebook, информация о пожаре в храме на ул.Петропавловская поступил спасателям в 13:58. На место немедленно отправились бойцы 21-го Государственного пожарно-спасательного отряда и приступили к тушению пожара.

"Учитывая то, что здание храма - деревянное и наблюдалось плотное задымление, был объявлен повышенный номер вызова №2… По состоянию на 14:45 площадь пожара составляет 200 кв. м", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и погибших не поступала, рассказали в ГСЧС.

К тушению пожара привлечено 33 человека личного состава, 9 единиц техники и цистерна для подвоза воды.

Теги: #гсчс #храм #пожар
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