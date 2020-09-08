Мининфраструктуры хочет к 2024 г. снизить смертность на дорогах в результате ДТП, минимум, на 30%

Министерство инфраструктуры Украины продолжает работу по совершенствованию государственной программы безопасности и повышения безопасности движения на украинских дорогах.

Как отмечается в сообщении на сайте Мининфраструктуры, одной из приоритетных задач ведомства является снижение аварийности, минимум, на 30% до 2024 года и на 50% к 2030 году, что позволит сохранить более 1000 человеческих жизней ежегодно.

"Наш главный приоритет - это безопасность на дорогах. Уровень смертности и травматизма в результате ДТП в Украине недопустимо высокий. По подсчетам Всемирного банка, социально-экономические потери Украины от дорожно-транспортного травматизма оцениваются в почти 70 млрд грн в год. Это примерно 2% ВВП", - отмечает глава министерства Владислав Криклий.

Министр также добавил, что в рамках действующей программы безопасности движения, финансирование которой в 2020 году составляет 3,2 млрд грн, уже проведены закупки на 87%, при том, что в прошлом году уровень выполнения программы безопасности движения едва достигал 40%.

Кроме того, группа при Мининфраструктуры уже разработала стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года, которая состоит из:

- цифровизации и внедрения интеллектуальной транспортной системы в систему управления безопасностью дорожного движения;

- развития современной инфраструктуры безопасности;

- создания условий и правил на рынке перевозок, исключающих пренебрежение безопасностью со стороны перевозчиков;

- долговременной масштабной кампании, направленной на существенное изменение уровня отношения общества к безопасности движения.

Министр также призвал бизнес и общественность присоединиться к обсуждению этой программы.