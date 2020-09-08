Зеленский присвоил статус национального Сумскому областному академическому театру драмы и музыкальной комедии

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил статус национального Сумскому областному академическому театру драмы и музыкальной комедии им. М.С. Щепкина.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во вторник он Зеленский посетил театр, прослушал фрагмент оперы "Запорожец за Дунаем" в исполнении музыкантов и ознакомился с историей и репертуаром театра.

"Предоставление статуса национального – это не подарок от президента или правительства. Это действительно справедливая и объективная оценка. Потому что вы, театр, это заслужили", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что театр был основан еще в 1933 году. "Неужели нужно ждать сто лет, чтобы получить статус национального?" – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что государство должно больше поддерживать культуру, особенно театр. "Сегодня мы предоставляем статус национального театра. Это – визитная карточка культурной Сумщины, поэтому я всю Сумщину поздравляю и Украину в целом поздравляю. Такие вещи власть должна поддерживать. Мне кажется, это прекрасная мотивация для всего коллектива театра", – сказал он.

По его словам, в рамках второго этапа реализации Национальной программы "Большое строительство" предполагается не только восстановление музеев и культурных памятников, но и предоставление статуса учреждениям, которые развивают украинскую культуру.

Сумской областной академический театр драмы и музыкальной комедии выпускает 12-14 новых постановок в год. Среди участников творческого коллектива 19 артистов удостоены государственных почетных званий в области культуры и искусств за значительные творческие достижения и высокий уровень профессионализма.

Театр также известен инициативой "День театра в районе", которую поддержал ряд других театров. Инициатива направлена на совершенствование культурного обслуживания жителей области.