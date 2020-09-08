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13:47 08.09.2020

В МВД призвали руководство "Укравтодора" при строительстве и ремонте дорог предусматривать установку камер - Геращенко

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В МВД призвали руководство "Укравтодора" при строительстве и ремонте дорог предусматривать установку камер - Геращенко

В Министерстве внутренних дел призвали главу Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") Александра Кубракова всегда предусматривать при проектировании ремонта и строительства дорог установку камер автоматической фотофиксации нарушений правил дорожного движения, заявил на брифинге заместитель министра Антон Геращенко.

"Когда делаются новые дороги, то они провоцируют водителей ездить быстро, поэтому необходимо, чтобы при проектировании, строительстве и ремонте новых дорог сразу устанавливались камеры. В том числе мы уделим внимание и отремонтированным в этом году дорогам в рамках программы "Большое строительство", - сказал Геращенко во вторник в ходе брифинга в МВД.

Теги: #дороги #геращенко #камеры #мвд
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