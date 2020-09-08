Неизвестные разбили окна офиса ПрайдХаба в Харькове, полиция проводит проверку

Полиция устанавливает обстоятельства нападения на офис ПрайдХаба в Подольском переулке в Харькове, произошедшее в понедельник, 7 сентября.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило около 14:00 в тот же день. "Неизвестные побили окна в офисе в пер.Подольском... На место выезжала следственно-оперативная группа. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Основянского отдела полиции", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее, в среду вечером общественная организация "Фрайкор" в своем телеграм-канале опубликовала фотографии офиса ПрайдХаба с разбитыми окнами, сопроводив их следующим комментарием: "Неизвестные защитники Конституции прислали фото последствий ночного ветра, который сегодня сильно потрепал местный рассадник извращений".

По информации ПрайдХаба, начиная с 4 сентября, когда стартовал "ХарьковПрайд-2020", это третий случай такого рода. Ранее неизвестные забрасывали вход в офис яйцами и оставляли гомофобские надписи.