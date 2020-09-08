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13:16 08.09.2020

Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима

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Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима

Пресненский суд Москвы назначил актеру Михаилу Ефремову, устроившему смертельное ДТП в центре Москвы, наказание в виде восьми лет колонии общего режима, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда во вторник.

"Суд приговорил: признать Ефремова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ, и назначить Ефремову наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - огласила решение судья Елена Абрамова во вторник.

Как передаёт корреспондент "Интерфакса", актёр заключён под стражу в зале суда. До вступления приговора в законную силу Ефремов, по решению суда, будет находиться с СИЗО.

Согласно приговору, артисту также назначено дополнительное наказание в виде лишения права на управление транспортным средством сроком на три года.

Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ходе ДТП Сергея Захарова - Виталия Захарова, назначив в его пользу компенсацию в размере 800 тыс. рублей. Он просил 7,3 млн рублей.

Ефремов после оглашения приговора отреагировал на срок без слов и эмоций.

Поддержать актера в суд пришли его супруга Софья, сестра Анастасия, а также друзья и приятели

Правозащитник, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников отметил, что Ефремов сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) только после отбытия половины назначенного ему срока наказания.

"При совершении тяжких преступлений, к которым также относится и ч. 4 ст. 264 УК РФ, УДО может быть назначено после отбытия не менее половины срока наказания. В случае примерного поведения Ефремова, наличия у него поощрений и отсутствия взысканий, активного участия в общественной жизни исправительного учреждения, а также возмещении ущерба потерпевшему, суд скорее всего удовлетворит его ходатайство о досрочном освобождении", - сказал "Интерфаксу" Мельников.

Он также отметил, что до вступления приговора в законную силу Ефремов будет содержаться в одном из следственных изоляторов Москвы.

В свою очередь потерпевшие по уголовному делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Ефремова не станут подавать апелляционную жалобу на приговор артисту.

"Не будем", - заявила "Интерфаксу" адвокат Анна Бутырина.

Как сообщалось, Ефремов признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомашина, как установило следствие, была исправна.

3 сентября в ходе прений сторон государственный обвинитель запросил для актера наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Потерпевшие просили суд вынести справедливый приговор артисту.

На судебном заседании 3 сентября перед началом прений Ефремов заявил о признании вины.

В свою очередь защитники Ефремова настаивали, что вина актёра не доказана, несмотря на его признание себя виновным и также просили суд вынести законный приговор.

Теги: #рф #дтп #ефремов
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