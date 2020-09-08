Информация о задержании в Украине двоих представителей Координационного совета Беларуси не отвечает действительности - Госпогранслужба

Информации о задержании в Украине двоих представителей Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса в Беларуси Антона Родненкова и Ивана Кравцова не отвечает действительности, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Как я и отмечал, граждане прибыли в украинский пункт пропуска, проходили все необходимые меры пограничного контроля. На данное время, после прохождения этих мер контроля, оформления, они проследовали на территорию Украины. Информация о задержании фейковая и не отвечает действительности", - сказал Демченко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Как сообщалось, днем ранее в СМИ появилась информация об исчезновении Колесниковой, перестали выходить на связь Родненков и Кравцов. Утром во вторник некоторые Telegram-каналы сообщили, что они якобы пытались прорваться через белорусско-украинскую границу, при этом Колесникова была задержана.

После этого в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили о том, что представители Координационного совета белорусской оппозиции Колесникова, Родненков и Кравцов проходили погранконтроль на границе с Украиной, однако позже сообщили, что Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси, а Колесникова была задержана.

Государственная пограничная служба Украины подтвердила въезд в страну Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Мария Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.

Позже в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что Родненков и Кравцов были задержаны украинской стороной.