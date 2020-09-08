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12:18 08.09.2020

Стерненко сообщил, что Верховный суд оставил рассмотрение его дела в Одессе

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Стерненко сообщил, что Верховный суд оставил рассмотрение его дела в Одессе

 Верховный суд Украины отклонил ходатайство активиста Сергея Стерненко о переносе рассмотрения дела в его отношении из Одессы в Киев.

"Дело против меня оставляют в Одессе. Полного текста решения нет. Верховный суд оставляет мое судилище там, где всем управляет заказчик нападения на меня. Там, где меня напали прямо перед первым же заседанием", - написал Стерненко в Facebook во вторник.

По его словам, таким образом Верховный суд поддержал позицию прокурора, который заявил, что "перенос рассмотрения дела Стерненко в Киев не гарантирует, что покушения на него прекратятся". Активист также отметил, что суд удалился в совещательную комнату, не дав ему "сказать важную реплику".

Кроме того, Стерненко сообщил, что прокурором в его деле выступил тот же государственный обвинитель, что и в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Как сообщалось, 11 июня Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.

15 июня Шевченковский районный суд избрал активисту Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

25 июня Стерненко сообщил, что Служба безопасности Украины завершила расследование по его делу и предоставила доступ к материалам стороне защиты.

26 июня Киевский апелляционный суд начал рассматривать жалобы активиста Стерненко и его защиты на избрание Шевченковским райсудом столицы меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Теги: #суд #стерненко
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