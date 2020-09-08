Лерос пришел на допрос в ГБР

Народный депутат Гео Лерос (внефракционный) пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Лерос перед допросом в ГБР сообщил журналистам, что не пользуется услугами охраны.

"Я не пользуюсь никакой охраной, ни частной, ни государственной. Я не боюсь ни президента, ни Ермака (глава Офиса президента Андрей Ермак - ИФ), ни их репрессивного станка, который они включили… Поэтому если со мной или с моей семьей что-то произойдет, за это будет нести ответственность персонально Владимир Зеленский", - сказал депутат.

На своей странице в соцсети Фейсбук Лерос утверждает, что все дела против него сфабрикованы.

Парламентарий также сообщил, что в понедельник "силовики" пытались незаконным способом получить записи с камер видеонаблюдения одного из кафе, в котором он был.

Как сообщалось, 1 сентября Лерос обвинил руководство страны в покрывательстве коррупции и возложил на него ответственность за преследование общественных активистов, журналистов и оппозиционных политических организаций. В тот же день фракция партии "Слуга народа" приняла решение исключить Лероса из своего состава.

Ранее Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности. После этого НАБУ сообщило, что открыло два уголовных производства по факту публикации и содержания записей разговоров Дениса Ермака (т.н.дело "пленок Ермака"), одно из них открыто в отношении руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

28 августа Лерос сообщил о поджоге своего автомобиля неизвестными. Полиция расследует этот инцидент.

2 сентября нардеп заявил, что в отношении него открыты два новых уголовных производства.

8 декабря Лерос был вызван в Государственное бюро расследований на допрос в качестве свидетеля в деле по ч.1 ст.212 (умышленное уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.