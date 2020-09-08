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10:49 08.09.2020

В Киеве за сутки подтвердили 235 новых случаев коронавируса - Кличко

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В Киеве за сутки подтвердили 235 новых случаев коронавируса - Кличко

В Киеве за минувшие стуки лабораторно подтвердили 235 случаев заболевания COVID-19, четверо больных скончались, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 235 киевлян. 4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 246 киевлян. На сегодня в столице уже 15 511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко в соцсети Facebook.

Среди заболевших 123 женщины в возрасте от 20 до 83 лет, 97 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 6 девочек от 3 до 17 лет и 9 мальчиков от одного до 17 лет.

Среди заболевших также 8 медиков.

В больницы госпитализированы 34 человека, остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 67 человек. Всего коронавирус преодолели 4826 жителей Киева.

Больше всего случаев обнаружены в Деснянском районе – 37, Шевченковском – 35, и Днепровском – 30 случаев.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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