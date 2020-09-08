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10:34 08.09.2020

В ВСУ за сутки обнаружены 27 новых случаев COVID-19

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В ВСУ за сутки обнаружены 27 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины лабораторно подтверждены 27 новых случаев коронавирусной болезни, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 7 человек (Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 4 военнослужащих, Николаевский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Ровенский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Инфекционная больница города Харьков - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.

На лечении дома под присмотром медицинской службы находятся 20 человек: 4 военнослужащих и 2 работника ВСУ во Львовской области, по 2 военнослужащих в Киевской и Житомирской областях, 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ в Хмельницкой области, 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ в Харьковской области, 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ в Ровенской области, по 1 работнику ВСУ в Тернопольской, Волынской, Днепропетровской и Одесской областях. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

По состоянию на 10:00 8 сентября в ВСУ COVID-19 болеет - 624 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 1347 человек, летальных исходов - 6. На изоляции находится 491 человек.

Теги: #всу #коронавирус
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