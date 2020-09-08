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10:33 08.09.2020

Почти 52 тыс. поступающих на бакалавриат и младший бакалавриат зачислены на бюджет

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Почти 52 тыс. поступающих на бакалавриат и младший бакалавриат зачислены на бюджет

По итогам зачисления абитуриентов на обучение за государственный счет места на бакалавриате и младшем бакалавриате получили 51,4 тыс. поступающих, сообщает Министерство образования и науки Украины.

"Завершился еще один из этапов вступительной кампании 2020 года - зачисление поступающих бакалаврского и младшего бакалаврского уровня на основе полного общего среднего образования на обучение за государственный счет. Высшие учебные заведения обнародовали приказы о зачислении на обучение бюджетников. Количество зачисленных на бакалавриат составляет 51 тыс. 377 человек и 425 - младший бакалавриат", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В рейтинге вузов по количеству зачисленных на бюджет первое место занимает Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 3 748 бюджетников, далее идут Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 2 986, Национальный университет "Львовская политехника" – 2 297, Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 2 108, Национальный авиационный университет – 1 186, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – 1 159, Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – 1 120, Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 968, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - 911 и Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 810 бюджетников.

Отмечаем, что абитуриенты, которые имеют льготы и претендуют на перевод на бюджет, должны предоставить в вуз подтверждающие документы до 11 сентября, а сам перевод состоится до 15 сентября. По состоянию на 7 сентября количество абитуриентов, зачисленных по льготам, составляет 4 тыс. 722 человека.

Зачисление на контракт продлится до 30 сентября.

Теги: #бюджет #вузы #миноборазования
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