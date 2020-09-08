Колесникова при попытке насильственного вывоза из Беларуси порвала свой паспорт - источник

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова не пересекла границу Украины, так как при попытке ее насильственного вывоза с территории Беларуси она порвала свой паспорт. Об этом стало известно и- информированных источников

"При попытке фактической депортации она порвала паспорт, и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины", - сказал собеседник агентства "Интерфакс-Украина".