В Украине за сутки COVID-19 заболели 2 411 человек, 57 умерли, 940 выздоровели

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 2 411 новых случев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом 940 человек выздоровели, 57 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 7 сентября, было 2 174 заболевших, 6 сентября - 2 107 новых инфицированных COVID-19, 5 сентября, был зафиксирован рекорд заболеваемости - 2 836 новых инфицированных за сутки.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро вторника 140 479 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 2 934 человека, выздоровели - 63 546 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 73 999 человек, что на 1 414 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (235), Харьковской (230), Одесской (196), Львовской (192), Тернопольской (190), Ивано-Франковской (160) и Черновицкой (159) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 779 подозрений на заболевание COVID-19.