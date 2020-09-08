Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 27,3 млн, умерли более 890 тыс. человек

Число заражений коронавирусом СOVID-19 с начала пандемии в мире по состоянию на 08:00 вторника достигло 27 млн 332 тыс. 433, увеличившись за сутки на 228 тыс. 688, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире за сутки увеличилось на 9 тыс. 104 и достигло 892 тыс. 443 человек.

Более 4 млн человек с начала пандемии заразились в США, Индии и Бразилии.

В Соединенных Штатах на утро вторника суммарно выявлено 6 млн 300 тыс. 622 инфицированных, скончались 189 тыс. 208 человек, выздоровели более 2,33 млн человек.

Индия по числу заразившихся обошла Бразилию. На утро вторника там зафиксировано 4 млн 280 тыс. 422 инфицированных, скончались 72 тыс. 775 человек, поправились 3,32 млн человек.

В Бразилии число заболевших достигло на утро вторника 4 млн 147 тыс. 794 при 126 тыс. 960 летальных исходах и 3,54 млн излечившихся.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты достиг 115,1. В США на 1 млн населения скончались 584 человека, Бразилии - 597, Индии - 53.