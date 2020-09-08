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08:20 08.09.2020

Член совета белорусской оппозиции Колесникова задержана при попытке незаконно пересечь границу с Украиной

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Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной, сообщает госагентство БелТа.

"Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", - говорится в сообщении агентства в телеграм.

По данным БелТы, члены координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов этой ночью покинули Беларусь.

"Сейчас они находятся на территории Украины", - говорится в сообщении.

Теги: #колесникова #оппозиция #задержание #беларусь
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