Член совета белорусской оппозиции Колесникова задержана при попытке незаконно пересечь границу с Украиной

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной, сообщает госагентство БелТа.

"Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", - говорится в сообщении агентства в телеграм.

По данным БелТы, члены координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов этой ночью покинули Беларусь.

"Сейчас они находятся на территории Украины", - говорится в сообщении.