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07:44 08.09.2020

Геращенко рассказал, сколько полицейских заболело коронавирусом

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Геращенко рассказал, сколько полицейских заболело коронавирусом

В Министерстве внутренних дел Украины с начала пандемии коронавирусной болезни Covid-19 заболели около 2 тысяч человек, сообщил первый заместитель министра МВД Антон Геращенко.

"У нас на сегодня с 345 тыс. сотрудников МВД уже почти две тысячи заболевших коронавирусом. Это в 2 раза больше, чем есть в среднем по стране", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, МВД получило 2,6 млрд грн на доплаты для 87 тысяч сотрудников министерства, которые непосредственно работали на улицах, выезжали на места преступлений. Из них 67 тысячи - полицейские, остальные 20 тыс. - сотрудники Нацгвардии и пограничной службы.

Он отметил, что все они работали с гражданами и имели повышенную вероятность заболеть коронавирусом. Полицейские получали доплату в 50% и денег хватило на период с апреля по июнь.

Теги: #число #коронавирус #украина #мвд
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