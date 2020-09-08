Пожары сухой травы в Луганской области ликвидированы

Спасатели ликвидировали пожары сухой травы и лесных насаждений в Новоайдаровском районе, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"7 сентября пожар очагов сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (с. Лобачево, с. Лопаскино и пгт Трехизбенка), которые возникли 2 сентября ликвидирован", - говорится в сообщении.

Также спасатели ликвидировали возгорание сухой травы, валежника и лесных насаждений между с. Лобачево Новоайдарского района и с.Айдар Станично-Луганского района, возникшее 4 сентября.

Для дежурства на на местах ликвидированных очагов пожаров привлечено 26 человек личного состава и 6 единиц техники ГСЧС.