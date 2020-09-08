Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"7 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020. Боевых потерь, в результате выстрелов, среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник.

Как отмечается, из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета наемники совершили одиночные провокационные выстрелы в сторону позиций украинских подразделений вблизи населенного пункта Каменка в Донецкой области.

"С начала текущих суток, 8 сентября, на участках ответственности наших подразделений нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", - добавили в штабе.

Отмечается, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии разграничения.

Также в районе проведения операции ООС в прифронтовых районах саперы Государственной службы по ЧС разминировали почти два гектара территории и передали на уничтожение 41 взрывоопасный предмет.

Кроме того, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас работы ведутся на 42-х объектах.