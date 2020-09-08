В Донецкой области за сутки выявили 39 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Донецкой области за прошедшие сутки лабораторно подтвердили 39 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

"За понедельник, 7 сентября, коронавирусную болезнь обнаружили еще у 39 жителей Донецкой области, в том числе у трех врачей и двух детей", - написал Кириленко на своей странице в соцсети Фейсбук.

В частности, у 21 человека в Дружковке, семерых в Мариуполе, шестерых в Краматорске, по два в Бахмуте и Покровске.

Он добавил, что среди инфицированных - спортсмены хоккейного клуба "Донбасс", где COVID-19 обнаружен у 23 игроков и членов клуба. В связи с этим минимум на две недели приостановлены матчи плейоф украинской хоккейной лиги, где донецкому клубу предстоит сыграть с белоцерковским "Белым барсом".

Кириленко напомнил, что единственной надежной защитой от коронавируса является соблюдение карантина и противоэпидемических рекомендаций Минздрава.