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01:04 08.09.2020

Нарушение перемирия на Донбассе обсудят в Верховной Раде в среду

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Нарушение перемирия на Донбассе обсудят в Верховной Раде в среду

Нарушение перемирия на Донбассе вооруженными формированиями Российской Федерации обсудят в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады в среду, сообщила народный депутат, фракция партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

"На данный момент я придерживаюсь той позиции, которой придерживается президент, Офис президента. Заседание комитета будет проходить в среду. Мы будем, наверное, рассматривать этот вопрос, и будем решать, какой будет позиция комитета", - сказала Верещук в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Теги: #нарушение #украина #донбасс #перемирие
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