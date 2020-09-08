Провокационные действия боевиков на Донбассе нацелены на дискредитацию соглашений ТКГ
Провокационные действия вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе нацелены на дискредитацию соглашений Трехсторонней контактной группы (ТКГ), однако Вооруженные силы Украины готовы к адекватному реагированию на все подобные проявления, сообщил начальник генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.
"Их (вооруженных формирований Российской Федерации - ИФ) провокационные вбросы и действия, скорее всего, имеют целью дискредитировать соглашения Трехсторонней контактной группы, выставить нас теми, которые не способны управлять своими Вооруженными силами Украины, и таким образом дальше уже иметь право на свои соответствующие действия. Но Вооруженные силы Украины сегодня показывают, что они стабильно выполняют поставленные задачи, героически выполняют свои задачи, и они готовы к адекватному реагированию на все проявления", - сказал Корнийчук в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.
Он также пояснил, что на Востоке фиксируются факты нарушений прекращения огня со стороны вооруженных формирований России, но они не имеют масштабного характера.
"Фиксируются факты нарушений. В чем они заключаются? В обстрелах, неприцельных в основном. В расширении их позиций в нашу сторону, использовании беспилотных летальных аппаратов. Также фиксируются вооруженные люди в "серой зоне" и дистанционное минирование было несколько раз зафиксировано. Но оно не имеет масштабного характера", - отметил Корнийчук.