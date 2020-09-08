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00:50 08.09.2020

Провокационные действия боевиков на Донбассе нацелены на дискредитацию соглашений ТКГ

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Провокационные действия вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе нацелены на дискредитацию соглашений Трехсторонней контактной группы (ТКГ), однако Вооруженные силы Украины готовы к адекватному реагированию на все подобные проявления, сообщил начальник генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.

"Их (вооруженных формирований Российской Федерации - ИФ) провокационные вбросы и действия, скорее всего, имеют целью дискредитировать соглашения Трехсторонней контактной группы, выставить нас теми, которые не способны управлять своими Вооруженными силами Украины, и таким образом дальше уже иметь право на свои соответствующие действия. Но Вооруженные силы Украины сегодня показывают, что они стабильно выполняют поставленные задачи, героически выполняют свои задачи, и они готовы к адекватному реагированию на все проявления", - сказал Корнийчук в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Он также пояснил, что на Востоке фиксируются факты нарушений прекращения огня со стороны вооруженных формирований России, но они не имеют масштабного характера.

"Фиксируются факты нарушений. В чем они заключаются? В обстрелах, неприцельных в основном. В расширении их позиций в нашу сторону, использовании беспилотных летальных аппаратов. Также фиксируются вооруженные люди в "серой зоне" и дистанционное минирование было несколько раз зафиксировано. Но оно не имеет масштабного характера", - отметил Корнийчук.

Теги: #рф #провокации #украина #донбасс
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