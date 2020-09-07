Телефонный разговор глав МИД Украины и РФ в связи с нарушением режима тишины на Донбассе пока не состоялся

Телефонный разговор министров иностранных дел Украины и России в связи с нарушением режима тишины на Донбассе пока не состоялся, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Несмотря на поздний час, когда разговор вчера (в воскресенье - ИФ) был инициирован, сначала реакция из российского МИД была довольно оживленная, но потом, сегодня утром, мы получили сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку. И неизвестно, когда этот разговор состоится. Как выяснилось, он отбыл в Сирию. Потому я готов, жду разговора. Я считаю, что когда убивают на Востоке украинского солдата, то единственная сторона, с которой надо говорить - это РФ. И именно такое поручение дал мне вчера президент - переговорить с Лавровым", - сказал Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Министр также пояснил, какие вопросы должны быть обсуждены в ходе его разговора в Лавровым.

"О чем говорить? Очень просто. Первый вопрос - как объясняет Российская Федерация то, что случилось. Второе - остается ли она преданной режиму прекращения огня. И третье - обсудить подготовку к встрече министров иностранных дел Нормандского формата, которая должна состояться сразу после встречи советников в свете тех обстрелов, которые вчера состоялись", - отметил Кулеба.