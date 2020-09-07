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22:46 07.09.2020

Украина намерена передать в Международный уголовный суд новые доказательства по "Иловайскому котлу"

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Украина намерена передать в Международный уголовный суд новые доказательства по "Иловайскому котлу"

Офис Генерального прокурора Украины намерен в ближайшее время передать в Международный уголовный суд (МУС) собранные доказательства в отношении Иловайской трагедии в 2014 году для решения вопроса об открытии производства, сообщил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

"Доказательства ведения агрессивной войны против Украины и финансирования терроризма предоставлены также в Международный суд ООН и в Европейский суд по правам человека. Расследованием обстоятельств Иловайской трагедии беспрекословно установлены нарушения РФ и высшим военным командованием договоренностей о предоставлении гуманитарного коридора для ухода украинских военных из окружения в районе Иловайска", - сказал Мамедов в интервью изданию "Радио Свобода".

По его словам, во время "Иловайской трагедии" были убиты 366 украинских воинов, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен, а Вооруженные силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники.

Теги: #международный_суд #украина #иловайск
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