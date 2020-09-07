Венедиктова обсудила реформу прокуратуры с международными партнерами

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на координационной встрече 7 сентября с международными партнерами обсудила текущее состояние реформы прокуратуры, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Хочу поблагодарить международных партнеров за системный подход и поддержку изменений в прокуратуре. Приятно, что мы находимся в синергии и находим разумные решения сложных задач с учетом тех реалий, в которых мы работаем. Сейчас мы очень активно двигаемся по нескольким направлениям. Кроме аттестации прокуроров, начали процесс глобальных преобразований - разрабатываем стратегию развития прокуратуры и уже стартовала работа над концепцией развития органов правопорядка", - сказала Венедиктова.

Она отметила, что сейчас идет процесс институционального преобразования прокуратуры в современный орган, который будет, основываясь на международных стандартах, эффективно реализовывать определенные в Конституции полномочия по обеспечению доступа к правосудию по уголовным производствах и координации деятельности органов правопорядка.

Как отмечается, участники обсуждали ключевые этапы процесса реформы в 2020 году.

"Сейчас идет формирование новых областных прокуратур, а в конце сентября начнется аттестация местных прокуроров. Также в активной фазе второй отбор в Офис генпрокурора специалистов из-за системы. Директор Тренингового центра прокуроров Украины Олеся Отраднова представила партнерам также новые подходы к переподготовке кадров по принципу непрерывного обучения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во встрече участвовали представители проекта "Pravo-Justice", консультативной миссии Европейского Союза, представительства Европейского Союза в Украине, Международной организации по развитию права в Украине, офиса Совета Европы в Украине, проекта "Соблюдение прав человека в системе уголовной юстиции Украины", антикоррупционной инициативы Европейского Союза, отдела по правоохранительным вопросам и правового отдела посольства США в Украине.