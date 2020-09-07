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20:06 07.09.2020

Горняки еще одной шахты Криворожского железорудного комбината присоединились к протестам с требованием повысить зарплату и вернуть льготный стаж – Волынец

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Горняки еще одной шахты Криворожского железорудного комбината присоединились к протестам с требованием повысить зарплату и вернуть льготный стаж – Волынец

 84 горняка шахты "Батькивщина" Криворожского железорудного комбината остались под землей в знак протеста и солидарности с протестующими шахты "Жовтнева".

Требования работников общие: повышение зарплат, улучшение условий труда, возвращение льготного стажа по спискам 1,2, прекращение нарушений при аттестации, сообщил лидер Национального профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на странице в Facebook в понедельник

При этом отмечается, что работники шахты "Батькивщина" все три дня принимали активное участие в митингах в поддержку подземных протестующих шахты "Жовтнева".

"Как я сообщал сегодня утром, работники других предприятий Кривого Рога, региона сообщают о протестных настроениях в их коллективах", - резюмировал народный депутат.

Как сообщал ранее Волынец, двенадцать горняков первой, ночной смен шахты "Жовтнева" КЖРК по добыче железной руды (Кривой Рог, Днепропетровская обл.) остались под землей на глубине 1,2 км на расстоянии около 2 км от шахтного ствола, объявив акцию протеста с требованием повысить зарплату, уволить менеджмент предприятия и вернуть им льготный стаж.

Агентству "Интерфакс-Украина" в компаниях не прокомментировали сложившуюся ситуацию на шахтах.

Шахта "Жовтнева" ("Октябрьская"- рос.) вместе с шахтами "Батькивщина " ("Родина" – рос.), "Гвардейская" и "Терновская" входит в состав ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК, Днепропетровская обл.).

КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды.

Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината.

КЖРК в настоящее время управляют группа "Метинвест" и группа "Приват".

Теги: #горняки #шахты #протесты
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