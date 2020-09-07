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19:44 07.09.2020

В Луганской области ликвидировали ещё один очаг возгорания – ГСЧС

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В Луганской области ликвидировали ещё один очаг возгорания – ГСЧС

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) ликвидировали ещё один очаг возгорания в Луганской области.

"7 сентября в 19:10 пожар сухой травы, валежника и лесного массива между с. Айдар и с. Лобачево, который возник 4 сентября, ликвидирован", - сообщает пресс-служба ГСЧС в соцсети Facebook.

Как сообщалось, ранее, 6 сентября в 19.30 пожар сухой травы, валежника и лесных насаждений между с. Лобачево Новоайдарского района и с. Айдар Станично-Луганского района, возникший 4 сентября, был локализован.

Инженерной техникой создано 12 минерализованных полос для защиты ГРП вблизи с. Лобачево. По состоянию на 7.00 7 сентября открытого огня не наблюдалось, осуществлялось тушение отдельных очагов тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки.

Теги: #пожары #луганская_область
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