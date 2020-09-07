Дания вводит новые ограничения из-за вспышки заражений COVID-19

В Дании запретили проводить публичные мероприятия, на которых присутствуют более 50 человек, а также ограничили часы работы заведений общественного питания из-за вспышки заражений COVID-19, сообщила в понедельник газета The Guardian.

Ограничения будут действовать в 18 муниципалитетах, включая столицу Копенгаген. Часы работы ресторанов, баров и кафе будут ограничены до полуночи. Ранее разрешались собрания до 100 человек.

За последнюю неделю в Дании было зарегистрировано более 1 тыс. случаев заболевания COVID-19, что является самым высоким показателем за несколько месяцев.

Согласно данным сайта Worldometers, всего в Дании выявлено 18 113 случаев коронавируса, из них 628 с летальным исходом.