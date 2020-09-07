Правительство Великобритании может сократить продолжительность карантина для въезжающих в страну

Правительство Великобритании рассматривает идею сокращения с 14 до 7 дней карантина для прибывающих в страну, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

"Это одна из тех вещей, которые мы хотели бы внедрить, как только это будет практически осуществимо", - сказал Хэнкок в эфире британской радиостанции LBC.

Ранее двухнедельный карантин подвергался критике в Великобритании, так как, среди прочего, вредит туриндустрии страны.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Великобритании диагностировали 347 152 случая коронавируса, 41 551 человек скончался.