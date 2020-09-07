События

19:26 07.09.2020

Правительство Великобритании может сократить продолжительность карантина для въезжающих в страну

1 мин читать
Правительство Великобритании может сократить продолжительность карантина для въезжающих в страну

Правительство Великобритании рассматривает идею сокращения с 14 до 7 дней карантина для прибывающих в страну, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

"Это одна из тех вещей, которые мы хотели бы внедрить, как только это будет практически осуществимо", - сказал Хэнкок в эфире британской радиостанции LBC.

Ранее двухнедельный карантин подвергался критике в Великобритании, так как, среди прочего, вредит туриндустрии страны.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Великобритании диагностировали 347 152 случая коронавируса, 41 551 человек скончался.

Теги: #карантин #сокращение #британия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:07 06.09.2020
Защитники природы в Британии заблокировали типографии, где печатают Daily Telegraph, Daily Mail и Financial Times

Защитники природы в Британии заблокировали типографии, где печатают Daily Telegraph, Daily Mail и Financial Times

09:49 05.09.2020
Тернополь не будет усиливать карантин из-за попадания в "красную" зону – мэр Надал

Тернополь не будет усиливать карантин из-за попадания в "красную" зону – мэр Надал

23:51 04.09.2020
Великобритания поддерживает гражданское общество и независимые СМИ в Беларуси

Великобритания поддерживает гражданское общество и независимые СМИ в Беларуси

12:03 03.09.2020
У здания Кабмина проходит митинг против частичного запрета на проведение концертов, присутствуют Полякова и Alyona Alyona

У здания Кабмина проходит митинг против частичного запрета на проведение концертов, присутствуют Полякова и Alyona Alyona

20:13 01.09.2020
Нардеп Савчук подала депутатские обращения к Степанову и Шмыгалю с требованием вывести Ивано-Франковск из "красной" зоны

Нардеп Савчук подала депутатские обращения к Степанову и Шмыгалю с требованием вывести Ивано-Франковск из "красной" зоны

19:26 31.08.2020
Степанов: мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны

Степанов: мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны

18:32 29.08.2020
ВСУ осенью планирует сократить число призывников - генштаб

ВСУ осенью планирует сократить число призывников - генштаб

18:08 27.08.2020
Держагентство туризму просить Кабмін переглянути рамки заборони на в'їзд для іноземців до кінця вересня

Держагентство туризму просить Кабмін переглянути рамки заборони на в'їзд для іноземців до кінця вересня

18:04 27.08.2020
Гостуризма просит Кабмин пересмотреть рамки запрета на въезд для иностранцев до конца сентября

Гостуризма просит Кабмин пересмотреть рамки запрета на въезд для иностранцев до конца сентября

11:25 27.08.2020
Представители столичных ресторанов и ночных клубов намерены пикетировать Кабмин из-за ограничения графика работы

Представители столичных ресторанов и ночных клубов намерены пикетировать Кабмин из-за ограничения графика работы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Скончался один из военных, подорвавшихся на мине под Новгородским – штаб ООС

Умань в этом году для празднования еврейского нового года посетят 3 тыс. паломников – Аваков

Глава Житомирской ОГА надеется, что регион не попадет в "красную зону", но готов обеспечить выполнение всех решений центральной власти

В Украине за сутки COVID-19 заболели 2 174 человека, 31 умер, 379 выздоровели

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили перемирие, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения

ПОСЛЕДНЕЕ

Горняки еще одной шахты Криворожского железорудного комбината присоединились к протестам с требованием повысить зарплату и вернуть льготный стаж – Волынец

В Луганской области ликвидировали ещё один очаг возгорания – ГСЧС

Дания вводит новые ограничения из-за вспышки заражений COVID-19

Первый замглавы "Укрпошты" переходит работать в "Укрзализныцю"

Главный раввин Украины призвал прибывших в Умань паломников не пренебрегать Святым Писанием и срочно пройти ПЦР-тест

Законопроект Минюста для предотвращения взыскания $350 млн с ПриватБанка зарегистрирован в Раде

Скончался один из военных, подорвавшихся на мине под Новгородским – штаб ООС

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС поручила Нацполиции реагировать на факты неисполнения местными властями противоэпидемических мероприятий в "красных" зонах

После 12.30 на Донбассе обстрелов не было – штаб ООС

Проекты законов по борьбе с мошенничеством в сфере строительства должны быть разработаны в течение 2 месяцев – замглавы МВД Геращенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА