Правительство Великобритании может сократить продолжительность карантина для въезжающих в страну
Правительство Великобритании рассматривает идею сокращения с 14 до 7 дней карантина для прибывающих в страну, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
"Это одна из тех вещей, которые мы хотели бы внедрить, как только это будет практически осуществимо", - сказал Хэнкок в эфире британской радиостанции LBC.
Ранее двухнедельный карантин подвергался критике в Великобритании, так как, среди прочего, вредит туриндустрии страны.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Великобритании диагностировали 347 152 случая коронавируса, 41 551 человек скончался.