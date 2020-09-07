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19:22 07.09.2020

Первый замглавы "Укрпошты" переходит работать в "Укрзализныцю"

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Первый замглавы "Укрпошты" переходит работать в "Укрзализныцю"

Первый заместитель генерального директора "Укрпошты" Александр Перцовский с октября 2020 года начнет работать в АО "Укрзализныця", сообщил глава "Укрпошты" Игорь Смелянский.

"Сразу о главном. Мой первый заместитель – Александр Перцовский, переходит с начала октября на работу в "Укрзализныцю", - написал Смелянский на своей странице в Facebook в понедельник вечером.

По его словам, Перцовский заложил основу нескольким проектам, которые "определят будущее" "Укрпошты".

Будущую должность Перцовского его нынешний руководитель не анонсирует.

В "Укрпоште" Перцовский работал с октября 2016 года, ранее он занимал должность руководителя по развитию бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании DHL.

 

Теги: #укрпошта #укрзализныця #кадры
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