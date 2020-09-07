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19:19 07.09.2020

Главный раввин Украины призвал прибывших в Умань паломников не пренебрегать Святым Писанием и срочно пройти ПЦР-тест

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Главный раввин Украины призвал прибывших в Умань паломников не пренебрегать Святым Писанием и срочно пройти ПЦР-тест

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман призвал паломников, прибывших в г.Умань Черкасской области на празднование Рош ха-Шана, иудейского Нового года, безотлагательно пройти тестирование на коронавирусную инфекцию.

"Наша святая Тора обязывает нас очень внимательно относиться к сохранению жизни и здоровья человека! Поэтому я призываю всех вас не пренебрегать Святым Писанием и требованием Минздрава и немедленно пройти ПЦР-тест ради безопасности вашего здоровья и здоровья окружающих", - говорится в обращении, опубликованном в понедельник на странице главного раввина Украины в Facebook.

Он также подчеркнул, что тестирование не обходимо для того, чтобы "иметь возможность не подвергая опасности себя и окружающих с радостью в сердце отпраздновать приход Нового года".

Как сообщалось, 4 сентября мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что коронавирусное заболевание Covid-19 по результатам ПЦР-тестов было диагностировано у шести паломников-хасидов, приехавших в город до введения запрета на въезд в Украину иностранцев.

По состоянию на 2 сентября в Умани находилось около 50 паломников-хасидов. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) поручила центральным органам ввести ряд запретов в местах паломничества хасидов в Умани в ходе празднования Рош ха-Шана с 15 до 21 сентября.

7 сентября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в 2020 года Умань для празднования Рош ха-Шана посетят около 3 тыс. паломников.

В 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

Теги: #тестирование #хасиды #коронавирус
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