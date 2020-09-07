Скончался один из военных, подорвавшихся на мине под Новгородским – штаб ООС

Один из двух военнослужащих, получивших ранение в воскресенье в результате подрыва на мине автоцистерны, задействованной на тушении лесного пожара в "серой зоне" возле пгт Новгородское Донецкой области, в понедельник скончался.

"От полученных ожогов, после проведения реанимационных мероприятий, сегодня один из раненых воинов умер. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего", - сообщается на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook в понедельник.

Как сообщалось, в 15.55 возле Новгородского подорвалась на мине автоцистерна АРС-14, которая выехала к месту тушения пожара. В результате происшествия двое военнослужащих получили ранения, один из них находился в тяжелом состоянии.

Кроме того, в воскресенье от выстрела снайпера возле с.Крымское Новоайдарского района погиб военнослужащий ВСУ.