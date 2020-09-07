События

19:00 07.09.2020

Скончался один из военных, подорвавшихся на мине под Новгородским – штаб ООС

1 мин читать
Скончался один из военных, подорвавшихся на мине под Новгородским – штаб ООС

Один из двух военнослужащих, получивших ранение в воскресенье в результате подрыва на мине автоцистерны, задействованной на тушении лесного пожара в "серой зоне" возле пгт Новгородское Донецкой области, в понедельник скончался.

"От полученных ожогов, после проведения реанимационных мероприятий, сегодня один из раненых воинов умер. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего", - сообщается на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook в понедельник.

Как сообщалось, в 15.55 возле Новгородского подорвалась на мине автоцистерна АРС-14, которая выехала к месту тушения пожара. В результате происшествия двое военнослужащих получили ранения, один из них находился в тяжелом состоянии.

Кроме того, в воскресенье от выстрела снайпера возле с.Крымское Новоайдарского района погиб военнослужащий ВСУ.

Теги: #жертва #оос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:12 07.09.2020
После 12.30 на Донбассе обстрелов не было – штаб ООС

После 12.30 на Донбассе обстрелов не было – штаб ООС

16:30 07.09.2020
Климкин об обострении ситуации на Донбассе: это очень четкий сигнал от Москвы, что она готова поднимать ставки

Климкин об обострении ситуации на Донбассе: это очень четкий сигнал от Москвы, что она готова поднимать ставки

16:18 07.09.2020
РФ использует на Донбассе в качестве наемников иностранных граждан более 30 государств - Мамедов

РФ использует на Донбассе в качестве наемников иностранных граждан более 30 государств - Мамедов

14:07 07.09.2020
Российские наемники один раз нарушили режима тишины на Донбассе с начала суток

Российские наемники один раз нарушили режима тишины на Донбассе с начала суток

07:48 07.09.2020
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили перемирие, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили перемирие, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения

00:18 07.09.2020
Провокации НВФ в зоне ООС являются очевидными попытками сорвать режим прекращения огня на Донбассе – Кулеба

Провокации НВФ в зоне ООС являются очевидными попытками сорвать режим прекращения огня на Донбассе – Кулеба

20:27 06.09.2020
На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ

На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ

18:41 06.09.2020
С начала суток воскресенья российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

С начала суток воскресенья российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

18:19 06.09.2020
Кравчук: Украинская сторона четко и последовательно соблюдает режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе

Кравчук: Украинская сторона четко и последовательно соблюдает режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе

16:35 06.09.2020
Российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе и обстреляли позиции ВСУ, один военный ранен

Российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе и обстреляли позиции ВСУ, один военный ранен

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Умань в этом году для празднования еврейского нового года посетят 3 тыс. паломников – Аваков

Глава Житомирской ОГА надеется, что регион не попадет в "красную зону", но готов обеспечить выполнение всех решений центральной власти

В Украине за сутки COVID-19 заболели 2 174 человека, 31 умер, 379 выздоровели

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили перемирие, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения

Более 1,6 млн человек в Японии получили приказ о срочной эвакуации из-за тайфуна "Хайшен"

ПОСЛЕДНЕЕ

Горняки еще одной шахты Криворожского железорудного комбината присоединились к протестам с требованием повысить зарплату и вернуть льготный стаж – Волынец

В Луганской области ликвидировали ещё один очаг возгорания – ГСЧС

Дания вводит новые ограничения из-за вспышки заражений COVID-19

Правительство Великобритании может сократить продолжительность карантина для въезжающих в страну

Первый замглавы "Укрпошты" переходит работать в "Укрзализныцю"

Главный раввин Украины призвал прибывших в Умань паломников не пренебрегать Святым Писанием и срочно пройти ПЦР-тест

Законопроект Минюста для предотвращения взыскания $350 млн с ПриватБанка зарегистрирован в Раде

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС поручила Нацполиции реагировать на факты неисполнения местными властями противоэпидемических мероприятий в "красных" зонах

Проекты законов по борьбе с мошенничеством в сфере строительства должны быть разработаны в течение 2 месяцев – замглавы МВД Геращенко

КПВВ "Новотроицкое" в понедельник уже пересекли более 200 человек, "Марьинка" остается заблокированной - Госпогранслужба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА