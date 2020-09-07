После 12.30 на Донбассе обстрелов не было – штаб ООС

Российские наемники не обстреливали позиции Объединенных сил на Донбассе после 12.30 по состоянию на 17.30 понедельника.

"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Неприцельно выстрелами из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета противник пытался спровоцировать наших воинов вблизи Каменки, что в Донецкой области. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook в понедельник.

Ранее Министерство обороны Украины сообщило об одном нарушении режима тишины со стороны российских наемников на Донбассе с начала текущих суток, 7 сентября, по состоянию на 12:30 и уточнило, что инцидент имел место в районе Каменки.

Таким образом, после этого на Донбассе обстрелов не было.

"Военнослужащие подразделений Объединенных сил и другие составляющие сил обороны продолжают тушить очаги пожаров на территории Луганской области между Лобачевым и Старым Айдаром", - говорится в сводке.