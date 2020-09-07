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17:27 07.09.2020

КПВВ "Новотроицкое" в понедельник уже пересекли более 200 человек, "Марьинка" остается заблокированной - Госпогранслужба

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КПВВ "Новотроицкое" в понедельник уже пересекли более 200 человек, "Марьинка" остается заблокированной - Госпогранслужба

Российские наемники в понедельник вновь восстановили движение по дорожному коридору "Донецк-Мариуполь", который проходит через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Новотроицкое", сообщает отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

"На 15.00 пограничники в этом КПВВ обеспечили пропуск на временно оккупированную территорию Украины 12 автомобилей и 147 человек. В то же время движение на контролируемую территорию Украины оккупанты замедлили, в этом направлении проследовали 9 автомобилей и 64 человека", - говорится в сообщении.

В то же время, полностью заблокированным российскими наемниками остается движение в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка".

Три КПВВ функционируют по графику осеннего периода и открыты для пересечения линии разграничения ежедневно с 07.00 до 18.30.

"КПВВ "Станица Луганская" продолжает функционировать бесперебойно. По состоянию на 15:00 линию разграничения через этот контрольный пункт пересекли 2631 человек", - рассказали в Госпогранслужбе.

Теги: #кпвв
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