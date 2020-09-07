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17:26 07.09.2020

Суд приговорил к 10 годам заключения диверсанта, планировавшего взорвать емкости с аммиаком в Северодонецке - СБУ

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Суд приговорил к 10 годам заключения диверсанта, планировавшего взорвать емкости с аммиаком в Северодонецке - СБУ

Северодонецкий горсуд Луганской области приговорил к 10 годам лишения свободы агента ФСБ РФ, задержанного в июле во время подготовки к совершению диверсии, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

"По материалам Службы безопасности Украины осужден агент ФСБ РФ, который в июле этого года прибыл с временно оккупированной территории для выполнения задания по совершению диверсионного акта на объекте критической инфраструктуры Луганской области. Во время досудебного расследования вину злоумышленника полностью доказана", - указывается в сообщении.

Суд признал задержанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 113 (подготовка к совершению диверсии), ч. 1 ст. 263 (приобретение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушитель осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сторона защиты имеет право на обжалование приговора в апелляционном порядке в течение месяца со дня оглашения приговора.

Как сообщалось, 8 июля 2020 года контрразведчики СБУ задержали в районе проведения операции Объединенных сил агента ФСБ РФ при попытке изъятия средств совершения диверсии, двух гранатометов РПГ-22 из заранее подготовленного схрона.

Установлено, что на выполнение задания кураторов из российской спецслужбы злоумышленник должен был совершить диверсионный акт, подорвав цистерны с аммиаком емкостью 3500 тонн на территории ОАО "Северодонецкое объединение Азот".

Кроме того, установлено, что злоумышленник – житель временно оккупированного г.Ровеньки. С 2014 года участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС. Впоследствии был привлечен представителями ФСБ РФ к негласному сотрудничеству.

По заключению экспертов, нарушение целостности хранилища аммиака привело бы к заражению территории площадью более 1200 кв. км, которая охватила бы 35 населенных пунктов с населением более полумиллиона человек.

Теги: #сбу #суд
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