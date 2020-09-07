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16:41 07.09.2020

Минфин планирует до 9 сентября подать апелляцию на решение Печерского райсуда в споре Суркисов и ПриватБанка

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Минфин планирует до 9 сентября подать апелляцию на решение Печерского райсуда в споре Суркисов и ПриватБанка

Министерство финансов готовит апелляционную жалобу на определение Печерского райсуда Киева о полном удовлетворении заявления компаний братьев Суркисов в споре с государственным ПриватБанком (Киев) о $347 млн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, Минфин планирует подать апелляцию до 9 сентября.

Поздно вечером 2 сентября Печерский райсуд Киева полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размешенные до национализации банка на его счетах кипрского филиала. Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет $347,374 млн (из них около $102 млн – проценты, насчитанные по ставке 13% годовых).

Согласно позиции ПриватБанка, соответствующие договора оффшоров Суркисов на сегодня считаются выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии.

Как сообщалось, в конце 2016 года во время национализации ПриватБанка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.

Печерский райсуд Киева 9 февраля 2017 года своим решением по иску компаний Суркисов обязал ПриватБанк исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с соответствующими компаниями. Попытка Кабмина обжаловать этот вердикт в апелляционном суде не увенчалась успехом. В свою очередь, ПриватБанк подал кассационную жалобу, рассмотрение которой, по словам юрсоветника банка Андрея Пожидаева, пока не назначено.

Пока же 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Пидпалого решения 2017 года в виде обязательства ПриватБанка компенсировать компаниям Суркисов $250 млн.

На основании решения судьи Пидпалого сразу шесть британских компаний-взыскателей 28 апреля 2020 года по отдельности обратились в ГИС с заявлением о его принудительном исполнении, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

По словам пресс-службы ПриватБанка, по состоянию на начало июня 2020 года госисполнитель наложила на банк два штрафа в размере приблизительно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн за невыполнение решения и передала материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства.

Вместе с тем 3 сентября 2020 года Печерский райсуд Киева возобновил исполнительное производство по заявлению двух компаний братьев Суркисов о взыскании с государственного ПриватБанка в пользу последних $164,5 млн.

В банке подчеркивали, что после направления материалов в правоохранительные органы судья Сергей Вовк не имел права возобновлять исполнительные производства.

Теги: #суркис #приватбанк #суд #минфин
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