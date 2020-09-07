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15:57 07.09.2020

Кличко пообещал обнародовать список депутатов Киевсовета, которые не проголосуют за выделение средств транспортникам

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Кличко пообещал обнародовать список депутатов Киевсовета, которые не проголосуют за выделение средств транспортникам

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал обнародовать список депутатов Киевсовета, которые не проголосуют за выделение средств транспортникам.

В ходе онлайн-брифинга в понедельник Кличко отметил, что на прошлом заседании Киевсовет снова не принял решения о дополнительном финансировании коммунальных предприятий-перевозчиков - для выплаты заработных плат работникам Киевского метрополитена и "Киевпастранса". Поэтому работники транспортной сферы рискуют остаться без зарплат из-за потери доходов предприятий при суровом карантине, когда метро временно не работало, а наземный транспорт перевозил пассажиров в спецрежиме.

"Чтобы обеспечить стабильную работу метрополитена и своевременную выплату зарплат, объемы бюджетных ассигнований предприятию нужно увеличить на 162 млн грн. А в "Киевпасстрансе" задолженность по выплате зарплаты уже составила более 77млн грн", - отметил мэр.

По его словам, профсоюзы, которые неоднократно обращались в Киевсовет с призывом обеспечить работу транспортной сферы и предоставления услуг по перевозке киевлян, требуют обнародовать фамилии всех депутатов, которые не голосовали за такое решение.

"Ибо кого-то "случайно" не было в зале. Кто-то не "доехал", а кто - проигнорировал голосования. Большинство же из нынешних депутатов снова идут на выборы. И снова будут рассказывать киевлянам, как будут защищать их интересы и развитие столицы. Поэтому, если на заседании на этой неделе мы не примем решение о финансовой поддержке предприятий-перевозчиков, будет опубликован весь список - кто и как из депутатов голосовал. И потом пусть объясняют людям свои политические мотивы" - отметил Кличко.

Теги: #транспорт #кличко #транспортники
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