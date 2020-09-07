Окружной админсуд Киева просят отменить решение Кличко об исполнении гимна в столичных школах каждое утро

В Окружной административный суд Киева поступил иск к Киевскому городскому совету относительно отмены решения об исполнении гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности в начале каждого дня с участием учеников и учителей.

"В Окружной административный суд Киева поступил иск к Киевскому городскому совету относительно признания противоправным частично решения №433/9512 от 30.07.2020 года "Об обязательном исполнения Государственного Гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности". В частности, истец просит отменить п.1.2. указанного решения, которым рекомендовано исполнения Государственного гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности в начале каждого дня с участием учеников и учителей", - сообщает пресс-служба ОАСК в понедельник.

Отмечается, что среди других требований - принять меры по обеспечению иска путем остановки решение Киевского городского совета в указанной части.

Так, сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу.