Украинцы-узники Кремля просят Раду взять на контроль и ускорить их освобождение – обращение

Граждане Украины, незаконно осужденные и удерживаемые в Российской Федерации, требуют от Верховной Рады ускорить процесс их освобождения и экстрадиции, заявляет президент Центра глобалистики “Стратегия ХХI” Михаил Гончар.

“Мы требуем проведения парламентского расследования по вопросу затягивания процесса возвращения граждан Украины, удерживаемых в Российской Федерации, в том числе политических заключенных, активизировать рассмотрение вопроса немедленного возвращения в Украину ее граждан, принудительно удерживаемых в России”, - говорится в открытом письме удерживаемых в РФ украинских граждан к Верховной Раде, обнародованном Гончаром на брифинге в понедельник в Киеве.

Авторы обращения к Раде просят на международном уровне, в ОБСЕ, ПАСЕ, на встрече в "Нормандском формате" рассмотреть вопрос о введении Украиной и международным сообществом новых и расширении уже существующих санкций против России за систематическое нарушение международного права в сфере охраны основополагающих прав и свобод гражданина.

Незаконно осужденные в РФ украинские граждане также требуют на международном уровне оказывать давление на Россию для освобождения политических узников Кремля и “ввести парламентский контроль над процессами освобождения политзаключенных и экстрадицией граждан Украины из РФ на Родину”.

По словам Гончара, в числе требований - создание законодательной и нормативно правовой базы о гарантиях предоставления политзаключенным и членам семей, оставшимся без кормильца, юридической, медицинской и материальной помощи.

Как отметил директор Благотворительного фонда “Родственники политзаключенных Кремля” Игорь Гриб после 7 сентября прошлого года, когда была освобождена группа украинских политзаключенных, вопрос освобождения узников Кремля замалчивается.

“За год... вопрос практически исчез с рассмотрения… Нет той мощной общественно-политической работы, ... с привлечением СМИ”, - сказал Гриб.

Как сообщалось, 7 сентября 2019 года в Киев возвратились в рамках взаимного обмена 35 украинских граждан, незаконно осужденных и удерживаемых в РФ.